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Упродовж майже 9 годин ворог масовано атакував Україну десятками ракет та реактивних безпілотників. Основні удари припали на столицю, Київщину, а також цивільну інфраструктуру Одещини й Чернігівщини

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

У Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста". Спалахнули пожежі – рятувальники продовжують їх гасити.

Загалом внаслідок нічного терору загинули щонайменше 13 людей, ще 40 дістали поранення. Зафіксовані влучання у будинки та дитячу лікарню.

Над ліквідацією наслідків обстрілів по всій країні працюють 462 рятувальники та 116 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, усю ніч ворог масовано атакував Київську область, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула, ще восьмеро постраждали.

У Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ворожої атаки. Кількість загиблих зросла до 12 людей.