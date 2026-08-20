"Нам не вперше": Яніна Соколова відповіла на погрози Полякової судом

Фото з відкритих джерел

Нещодавно Оля Полякова заявила, що буде подавати до суду на журналістку Яніну Соколову. Це сталось після того, як журналістка розкритикувала співачку

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Журналісти припускають, що причиною для ймовірного позову стала публікація, де Яніна звинуватила співачку у виступах для росіян у Криму під час війни. Оскільки артистка не виступала на півострові під час анексії, журналістці довелось відредагувати свій текст і замінити Крим на Москву.

"Моя здогадка, можливо, це через мій допис у Facebook, де я критикувала артистку і роблю це не вперше. Коли ми оговтувалися від Дебальцівської операції, Оля Полякова вела премію на Ру.Тв. Тобто нас вже знищував противник, а Оля Полякова в центрі Москви вела премію з росіянами. Нам не вперше боротися в суді, "вата" системо подавала на мене до суду, жодного суду "вата" не вигравала за всі ці роки нашої діяльності", - заявила Яніна Соколова.

Що передувало

Співачка Оля Полякова у інтерв'ю Раміні Есхакзай заявила, що українці інколи самі "загоняють один одного в якийсь "совок", де кожен твій крок чи фото – це привід для "зради". Також артистка висловлювалась про мобілізацію, зазначаючи, що нібито в Україні людину можуть викрасти на вулиці, а всі пройдуть повз.

Журналістка Яніна Соколова прокоментувала скандальне інтерв'ю співачки. Вона звинуватила артистку в тому, що та підіграє російській пропаганді. Згодом Оля Полякова заявила, що буде звертатись до суду із позовом проти журналістки.