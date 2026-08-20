Кишкова інфекція на тренувальних зборах: 16 людей захворіли на Тернопільщині
На Тернопільщині 16 учасників тренувальних зборів звернулися до лікарні з гострою кишковою інфекцією
Про це інформує поліція області, передає RegioNews.
Повідомлення про госпіталізацію учасників зборів, які перебували на території одного з комплексів області, правоохоронці отримали від медиків 19 серпня.
За попередніми даними, упродовж 17-18 серпня по медичну допомогу звернулися 12 неповнолітніх та четверо дорослих. Усі вони є жителями Броварів та Вінниці.
Після отримання необхідної допомоги пацієнтів відпустили.
Наразі на місці працюють відповідні служби. Фахівці санітарно-епідеміологічної служби та Держпродспоживслужби перевіряють обставини події, зокрема відбирають зразки харчових продуктів і води для лабораторних досліджень.
Причини захворювання та можливе джерело інфекції наразі встановлюють.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
Нагадаємо, раніше група випускників з Луцька разом із батьками відпочивала в готелі на Закарпатті. Після повернення додому 12 осіб, серед яких восьмеро дітей, госпіталізували з гострими розладами шлунково-кишкового тракту.