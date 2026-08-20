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Кишкова інфекція на тренувальних зборах: 16 людей захворіли на Тернопільщині
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20 серпня 2026, 14:48

Кишкова інфекція на тренувальних зборах: 16 людей захворіли на Тернопільщині

20 серпня 2026, 14:48
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Фото: Національна поліція
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На Тернопільщині 16 учасників тренувальних зборів звернулися до лікарні з гострою кишковою інфекцією

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про госпіталізацію учасників зборів, які перебували на території одного з комплексів області, правоохоронці отримали від медиків 19 серпня.

За попередніми даними, упродовж 17-18 серпня по медичну допомогу звернулися 12 неповнолітніх та четверо дорослих. Усі вони є жителями Броварів та Вінниці.

Після отримання необхідної допомоги пацієнтів відпустили.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Фахівці санітарно-епідеміологічної служби та Держпродспоживслужби перевіряють обставини події, зокрема відбирають зразки харчових продуктів і води для лабораторних досліджень.

Причини захворювання та можливе джерело інфекції наразі встановлюють.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Нагадаємо, раніше група випускників з Луцька разом із батьками відпочивала в готелі на Закарпатті. Після повернення додому 12 осіб, серед яких восьмеро дітей, госпіталізували з гострими розладами шлунково-кишкового тракту.

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