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20 серпня 2026, 17:32

На Дніпропетровщині судитимуть директора комунального підприємства за розтрату 5,8 млн грн бюджету

20 серпня 2026, 17:32
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо директора одного з комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Синельниківського району та його сина. Справу про розтрату бюджетних коштів скерували до суду

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, директор підприємства організував схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, залучивши до неї службових осіб, зокрема працівників кадрової служби, бухгалтерії та керівників структурних підрозділів.

Фігуранти оформлювали на роботу людей, які фактично не виконували своїх трудових обов’язків, але офіційно перебували у штаті підприємства. На підставі підроблених табелів обліку робочого часу їм нараховували та виплачували заробітну плату.

За даними правоохоронців, така схема діяла з травня 2022 року до серпня 2025 року та охоплювала різні структурні підрозділи підприємства.

Унаслідок протиправної діяльності, за даними слідства, комунальному підприємству завдали збитків на понад 5,8 млн гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику КП "Спецжитлофонд" та керівнику підприємства-забудовника. Йдеться про 13,8 мільйона гривень на будівництві житла для жителів аварійного будинку.

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