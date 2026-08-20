На Черкащині судитимуть 46-річного чоловіка за підрив гранати на подвір'ї житлового будинку

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На Черкащині судитимуть 46-річного жителя одного із сіл Золотоніського району, який, за даними слідства, із хуліганських мотивів привів у бойове положення гранату та кинув її на подвір’я приватного будинку

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Інцидент стався у березні 2026 року. Чоловік перебував поблизу одного з приватних домоволодінь у селі на Золотоніщині, після чого кинув гранату на його територію. Внаслідок вибуху ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Дії 46-річного чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, а також за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування завершено. Вину обвинуваченого та міру покарання визначатиме суд.

Нагадаємо,що Києві поліцейські повідомили про підозру 23-річному чоловіку, який під час дорожнього конфлікту погрожував велосипедисту предметом, схожим на бойову гранату. Вилучений у нього предмет виявився навчально-тренувальною гранатою.