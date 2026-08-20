Через ворожі авіаудари по Краматорську постраждали 10 людей

Фото: Вадим Філашкін/фейсбук

Російські війська завдали дев’ять авіаударів по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки поранені 10 цивільних, пошкоджені 22 багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, бібліотека та критична інфраструктура

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews .

За його словами, разом із начальником Головного управління ДСНС України у Донецькій області Яковом Немикіним він оглянув місця сьогоднішніх ударів по місту.

"Ворог завдав по місту дев'ять ударів, попередньо — авіабомбами ФАБ-250 з модулями УМПК. Станом на 15:30 відомо про 10 поранених цивільних", — повідомив Філашкін.

Унаслідок авіаударів пошкоджень зазнали 22 багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, бібліотека та об’єкти критичної інфраструктури.

Інформація щодо частини місць влучань та остаточних наслідків атаки ще уточнюється.

На одному з об’єктів рятувальники продовжують гасити пожежу. Комунальні служби працюють на місцях, прибирають уламки та ліквідовують наслідки російських ударів.

Нагадаємо, що кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали.

У Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".