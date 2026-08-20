У Голосіївському районі Києва через падіння уламків БпЛА сталася пожежа в бізнес-центрі

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У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника 20 серпня сталося загоряння в будівлі бізнес-центру

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews .

За його словами, на місце події прямують екстрені служби.

Інформація про наслідки падіння уламків уточнюється.

(Доповнено) Як повідомили у КМВА, за попередньою інформацією, у Голосіївському районі було травмовано 2 особи. Також рятувальники виявили на місці одного загиблого.

Нагадаємо, що кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали.

У Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".