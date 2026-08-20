У Голосіївському районі Києва через падіння уламків БпЛА сталася пожежа в бізнес-центрі
У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника 20 серпня сталося загоряння в будівлі бізнес-центру
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, на місце події прямують екстрені служби.
Інформація про наслідки падіння уламків уточнюється.
(Доповнено) Як повідомили у КМВА, за попередньою інформацією, у Голосіївському районі було травмовано 2 особи. Також рятувальники виявили на місці одного загиблого.
Нагадаємо, що кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали.
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