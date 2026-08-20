Хотів вбити двох людей: на Рівненщині судитимуть рецидивіста за особливо тяжкий злочин
У Рівненському районі перед судом постане 40-річний житель селища Клевань, якого обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство двох людей із хуліганських мотивів
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за завдання тяжких тілесних ушкоджень та хуліганство.
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Спочатку йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. У ході досудового розслідування слідчий перекваліфікував дії чоловіка на закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений із хуліганських мотивів.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває під вартою.
Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.
Серед обтяжуючих обставин правоохоронці зазначають рецидив злочинів та вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Пом’якшуючих обставин не встановили.
Нагадаємо, що поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні.