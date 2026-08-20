Хотів вбити двох людей: на Рівненщині судитимуть рецидивіста за особливо тяжкий злочин

Фото: поліція Рівненської області

У Рівненському районі перед судом постане 40-річний житель селища Клевань, якого обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство двох людей із хуліганських мотивів

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за завдання тяжких тілесних ушкоджень та хуліганство.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Спочатку йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. У ході досудового розслідування слідчий перекваліфікував дії чоловіка на закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений із хуліганських мотивів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

Серед обтяжуючих обставин правоохоронці зазначають рецидив злочинів та вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Пом’якшуючих обставин не встановили.

Нагадаємо, що поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні.