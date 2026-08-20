Рада очікувано виконала наказ. Дива не сталося попри картонки, спецоперацію НАБУ і заяву Федорова

Рада очікувано виконала наказ. Дива не сталося попри картонки, спецоперацію НАБУ і заяву Федорова

Фото: скриншот із відеозвернення Федорова

Повернемося до Федорова. Дехто почав писати розлогі тексти, чому вибори зараз не можливі, чи чому вони не на часі.

А заява Федорова не про вибори. Ні, формально-публічно дійсно так – про вибори, демократію і відповідальність. Все вірно. Для наступного етапу вуличної політики картонок нарешті правильні гасла.

Але сам Федоров, проживший сім років в Вежі Саурона української політики, чудово розуміє, що ні провести зараз вибори, ні стати президентом йому не вдасться.

Його епатажна заява в стилі "червоних бригад" – це яскрава фронда молодого "озимого покоління" Слуг народу проти всевладдя, жадібності і самодурства старших товаришів. Боротьба "комсомольців" з "комуністами".

При цьому, звичайно, Міша за демократію, за відповідальність, за вибори всією душою, але якщо ви думаєте, що він особисто вийде на вулицю і очолить протестний рух – навряд чи це станеться. Пан Михайло звик робити все онлайн- онлайн протест, онлайн боротьба, онлайн вибори, онлайн перемога ))

Думаю, що Федоров бачить себе зараз максимум головою коаліційного уряду (колись).

Впавши в немилість, випавши з обойми, він буде потіху розхитувати човен до рівня падіння абсолютизму, повернення до плюралізму, політичної конкуренції, і тоді знову, вірогідно, триумфально повернеться до влади.

І я чомусь впевнений, що це не тільки його особиста "боротьба", а умовно "скоординована атака" на владу всесильного володаря Вежі.

Тут і антикори, і активісти, і незалежні журналісти, і ображені через тотальну корупцію виробники зброї, і цивільна буржуазія, яка платить за все втратами своїх складів, виробництв, торговельних мереж, втратою можливостей збуту сільгосппродукції.

Беззуба фронда Федорова без прізвищ, без викриття, без виходу в люди – це тільки верхівка айсбергу незадоволення, який легко може перетворитися на бурхливий гарячий вулкан з новими, радикальними лідерами з молоді, тому що і влада, і "старі", парламентські політики їх ігнорують.

Нас очікує цікавий політичний сезон. Як завжди восени, як завжди взимку, під акомпанемент ворожих ударів, за відсутності тепла і світла, на фоні нових, ще більш шокуючих викриттів корупції, над прірвою національної катастрофи. Нудно не буде. І не тільки, і не стільки завдяки Федорову. Просто дістало. І тому що війна.