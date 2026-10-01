Удар "Іскандером" по Кривому Рогу: чотирьом російським командирам оголосили підозру

Фото: Прокуратура України

Чотирьом представникам вищого військового командування РФ заочно повідомили про підозру у причетності до планування та здійснення ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про ракетний удар, завданий вранці 28 серпня 2024 року балістичною ракетою "Іскандер-М" по цивільних об’єктах у центральній частині міста. Тоді постраждали 10 людей віком від 18 до 60 років.

Унаслідок атаки була повністю знищена станція технічного обслуговування автомобілів. Також пошкоджені готель, будівлі Фонду соціального страхування та окружної прокуратури, навчальний заклад, гуртожиток, АЗС і багатоквартирні будинки.

За даними слідства, до організації удару причетні:

генерал-полковник Олексій Кім – заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ;

віце-адмірал Олександр Пєшков – заступник командувача угруповання військ РФ з вогневого ураження;

контр-адмірал Олексій Петрушин – начальник центру управління розвідкою;

полковник Дмитро Козловський – начальник ракетних військ і артилерії угруповання військ РФ.

За версією слідства, вони виконували різні функції під час підготовки та завдання ракетного удару. Усім чотирьом підозру оголосили заочно.

Нагадаємо, вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі. Він охороняв камери та периметр установи, де росіяни утримували учасників руху опору.