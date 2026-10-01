00:55  01 жовтня
Співачка MamaRika втратила голос: що сталось
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2026, 10:52

Удар "Іскандером" по Кривому Рогу: чотирьом російським командирам оголосили підозру

01 жовтня 2026, 10:52
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Чотирьом представникам вищого військового командування РФ заочно повідомили про підозру у причетності до планування та здійснення ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про ракетний удар, завданий вранці 28 серпня 2024 року балістичною ракетою "Іскандер-М" по цивільних об’єктах у центральній частині міста. Тоді постраждали 10 людей віком від 18 до 60 років.

Унаслідок атаки була повністю знищена станція технічного обслуговування автомобілів. Також пошкоджені готель, будівлі Фонду соціального страхування та окружної прокуратури, навчальний заклад, гуртожиток, АЗС і багатоквартирні будинки.

За даними слідства, до організації удару причетні:

  • генерал-полковник Олексій Кім – заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ;
  • віце-адмірал Олександр Пєшков – заступник командувача угруповання військ РФ з вогневого ураження;
  • контр-адмірал Олексій Петрушин – начальник центру управління розвідкою;
  • полковник Дмитро Козловський – начальник ракетних військ і артилерії угруповання військ РФ.

За версією слідства, вони виконували різні функції під час підготовки та завдання ракетного удару. Усім чотирьом підозру оголосили заочно.

Нагадаємо, вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі. Він охороняв камери та периметр установи, де росіяни утримували учасників руху опору.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Дніпропетровська область Кривий Ріг офіцер російська армія російські командири
Ракети, КАБи та десятки дронів: на Харківщині постраждали 8 людей
01 жовтня 2026, 08:56
На Миколаївщині через ранкову атаку БпЛА загинув чоловік
01 жовтня 2026, 08:36
Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину: є загиблий
01 жовтня 2026, 08:24
Всі новини »
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
У Львові автобус зіткнувся з інкасаторським авто та врізався в дерево
01 жовтня 2026, 12:59
Ворожий удар по Павлограду: троє постраждалих, жінка – у важкому стані
01 жовтня 2026, 12:57
Два влучання біля Південного мосту: у Києві зупинили рух метро
01 жовтня 2026, 12:45
У Запоріжжі затримали агентів ФСБ, які готували вбивства чотирьох військових ЗСУ
01 жовтня 2026, 12:28
У Раді пропонують підвищити мінімальну зарплату до 12 тисяч гривень: що ще зміниться
01 жовтня 2026, 12:19
Смертельна ДТП на Миколаївщині: кросовер вилетів у кювет і перекинувся
01 жовтня 2026, 11:53
Путін атакує Київ із відчаю: навіщо Росія влаштувала дроновий терор
01 жовтня 2026, 11:35
Apple, DJI, JBL та POCO: на Львівщині митники виявили партію техніки на 1,2 млн гривень
01 жовтня 2026, 11:29
Вперше на Миколаївщині: пацієнтка отримала препарат на основі медичного канабісу
01 жовтня 2026, 11:15
Дрон атакував Київський район Харкова: пошкоджено п'ять автомобілів
01 жовтня 2026, 10:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »