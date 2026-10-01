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Станом на ранок 1 жовтня через бойові дії та ворожі обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електроенергії у пʼяти областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Кіровоградську, Рівненську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Наразі застосування графіків відключень скасовано, проте в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися.

Громадян просять, за можливості, ощадливо споживати електроенергію у вечірні години – з 17:00 до 21:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, напередодні у Києві та деяких областях за командою НЕК "Укренерго" застосували екстрені відключення світла.

Раніше повідомлялося про введення графіків обмеження споживання електроенергії 1 жовтня, проте наразі вони скасовані.