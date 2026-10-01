Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За останню добу в області постраждали шестеро людей, медики надають їм необхідну допомогу.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені 42 об'єкти у шести районах:

Обухівський район – 24 об’єкти: 20 приватних домоволодінь, лінія електропередачі, заклад торгівлі та 2 автівки. Травмована одна людину.

Броварський район – пʼять об’єктів: три приватні домоволодіння та дві автівки. Травмовані чотири людини.

Бучанський район – сім об’єктів: пʼять приватних домоволодінь та дві автівки.

Білоцерківський район – три об’єкти: два приватні домоволодіння та заклад освіти.

Фастівський район – два об’єкти: виробничо-господарські будівлі.

Бориспільський район – одне приватне домоволодіння. Один травмований.



Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.

Ворожий дрон влучив у будівлю школи у Солом’янському районі столиці. На щастя, діти були в укритті.