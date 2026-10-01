Наслідки атак на Київщину: пошкоджені десятки об'єктів у шести районах, є постраждалі
Ворог продовжує тероризувати Київщину та атакувати цивільні об’єкти
Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За останню добу в області постраждали шестеро людей, медики надають їм необхідну допомогу.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджені 42 об'єкти у шести районах:
- Обухівський район – 24 об’єкти: 20 приватних домоволодінь, лінія електропередачі, заклад торгівлі та 2 автівки. Травмована одна людину.
- Броварський район – пʼять об’єктів: три приватні домоволодіння та дві автівки. Травмовані чотири людини.
- Бучанський район – сім об’єктів: пʼять приватних домоволодінь та дві автівки.
- Білоцерківський район – три об’єкти: два приватні домоволодіння та заклад освіти.
- Фастівський район – два об’єкти: виробничо-господарські будівлі.
- Бориспільський район – одне приватне домоволодіння. Один травмований.
Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.
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