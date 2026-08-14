Фото: ОВА

У ніч на 14 серпня російські війська завдали удару по місту Сміла Черкаської області

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

Ворожий безпілотник, споряджений шрапнеллю для ураження людей, поцілив у багатоповерхівку.

Внаслідок атаки виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. В одному з під’їздів будинку зафіксовано значні руйнування.

На щастя, мешканців квартири, яка опинилася безпосередньо в епіцентрі влучання, на момент удару не було вдома.

Бригади "швидкої" надали меддопомогу п’ятьом постраждалим мешканцям, від госпіталізації вони відмовилися.

На місці працюють усі профільні та комунальні служби, розгорнуто оперативний штаб для допомоги жителям.

Нагадаємо, російські загарбники 14 серпня атакували безпілотником об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство у Житомирській області. На місцях влучань виникли пожежі.