Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 14 серпня РФ атакувала Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 90 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 6.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня російські війська завдали удару по місту Сміла Черкаської області. Ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку.