На Дніпропетровщині затримали п'яного водія баггі, який на смерть насмерть збив 11-річну дівчинку

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпровському районі Дніпропетровської області правоохоронці повідомили про підозру 48-річному водію баггі, який, за даними слідства, на смерть збив 11-річну дівчинку та залишив місце аварії

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня у селі Іверське.

За попередньою інформацією, чоловік керував баггі без державного номерного знака та здійснив наїзд на малолітню пішохідку. Від отриманих травм дитина загинула на місці події.

Після аварії водій покинув місце ДТП.

Поліцейські встановили його місцеперебування та розшукали транспортний засіб, на якому було скоєно наїзд.

За даними слідства, на момент аварії чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.

Нагадаємо, що на Рівненщині правоохоронці розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася вранці 13 серпня на трасі "Київ–Чоп" у селі Привільне Дубенського району.