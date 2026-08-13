Отримував метадон у двох лікарнях і продавав поштою: у Дніпрі судитимуть наркодільця

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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі приміщення нотаріальної установи

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у Саксаганському районі. Повідомлення про пожежу надійшло до поліції 11 серпня близько 23:30.

На місце події прибули слідчо-оперативна, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які ліквідували пожежу.

Унаслідок займання було пошкоджено приміщення та фасад будівлі.

Поліцейські встановили особу, яка, за версією слідства, причетна до підпалу, та затримали 21-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

13 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що суд визнав винною жительку Білої Церкви у незаконному збуті наркотичного засобу та призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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