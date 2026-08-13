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13 серпня 2026, 22:50

На Одещині заманили неповнолітню в авто, вивізли за місто та зґвалтували

13 серпня 2026, 22:50
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Фото: прокуратура
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В Одеській області будуть судити 25-річного чоловіка. Він зґвалтував 16-річну дівчину

Про це повідомляє прокуратура Одеської області, передає RegioNews.

Злочин стався у лютому цього року. Чоловік під приводом звичайної розмови викликав знайому 16-річну дівчину з дому. Коли вони сіли в авто, він вивіз її до будинку в сусідньому місті. Там він образу замкнув вхідні двері будинку та хвіртку, після чого незаконно утримував потерпілу всередині.

Чоловік тиснув на дівчину психологічно, погрожував предметом, схожим на пістолет, та зґвалтувв. Дівчина змогла надіслати повідомлення подрузі, яка швидко викликала поліцію.

"Правоохоронці прибули за вказаною адресою та затримали чоловіка. У службовому кабінеті відділення поліції затриманий раптово схопив зі столу канцелярські ножиці та вдарив правоохоронця по руці", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, у Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ МП, який зґвалтував 14-річну хористку, шантажував її погрозами розголосити інформацію представникам єпархії та змушував її до нових дій сексуального характеру.

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