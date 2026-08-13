15 тисяч доларів за ухилення від мобілізації: на Миколаївщині затримали начальника обласного ТЦК та СП

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою в одержанні 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізації

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, посадовця затримали під час отримання чергової частини хабаря. Слідчі встановили, що він одержав 10 тисяч доларів США за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг", створення умов для подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи.

Крім того, у межах цього ж кримінального провадження правоохоронці раніше задокументували одержання ним ще 5 тисяч доларів США.

За версією слідства, за ці кошти посадовець мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини, повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Таким чином, загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становить 15 тисяч доларів США.

Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем служби та проживання затриманого, а також інші першочергові слідчі дії.

Слідчі готують повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовця від займаної посади.

Нагадаємо, що ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав колишньому начальнику Мукачівського ТЦК та СП та його підлеглому, відповідальному за військовий облік і бронювання, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.