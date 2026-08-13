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13 серпня 2026, 22:55

Близько 60 ударів за добу: на Дніпропетровщині ворог атакував чотири райони, є постраждалі

13 серпня 2026, 22:55
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські війська протягом дня здійснили майже 60 атак по чотирьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок ударів поранення дістали четверо мирних жителів

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Для атак росіяни застосували безпілотники, авіаційні бомби та артилерію.

У Павлограді пошкоджене приміщення логістичної компанії. Постраждали чоловіки 37 і 49 років. Лікуватимуться вдома.

У Нікопольському районі ударів зазнали місто Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджені будівля банку, гуртожиток, кінотеатр, багатоквартирний та приватний будинки, автомобілі. Постраждали 63-річний чоловік та 21-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі під ударом були Васильківська, Раївська та Покровська громада. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, магазин.

У Криворізькому районі росіяни завдали удару по Грушівській громаді. Виникла пожежа.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 13 серпня завдали удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки постраждали четверо мирних жителів.

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