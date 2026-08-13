На Волині влаштували "туризм для ухилянтів" за 3 тисячі
На Волині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Тепер організатор отримав підозру
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
На Волині 28-річний чоловік організував незаконну схему переправлення чоловіків до Польщі поза офіційним пунктом пропуску через державний кордон. За свої "послуги" він просив 3 тисячі доларів.
"Однак, під час спроби переправлення через кордон підозрюваного затримали правоохоронні органи, а протиправну діяльність припинили", - кажуть в прокуратурі.
Нагадаємо, що у Чернівецькій області спроба незаконного перетину держкордону завершилася трагедією. Поблизу селища Красноїльськ прикордонники виявили тіло 47-річного чоловіка, який намагався втекти до Румунії.
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