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13 серпня 2026, 22:24

На Рівненщині внаслідок зіткнення зі сміттєвозом загинув водій електроскутера

13 серпня 2026, 22:24
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Фото: поліція Рівненської області
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У місті Дубно Рівненської області правоохоронці розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув 18-річний водій електроскутера

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 13 серпня близько 15:00 на вулиці Грушевського.

За попередніми даними слідства, відбулося зіткнення автомобіля ЗІЛ, за кермом якого перебував 47-річний житель села Кривуха, та попутного електроскутера, яким керував 18-річний житель села Привільне.

Унаслідок зіткнення водій двоколісного отримав смертельні травми та загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження у водія вантажівки відібрали біологічні зразки. Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Дніпропетровської області правоохоронці повідомили про підозру 48-річному водію баггі, який, за даними слідства, на смерть збив 11-річну дівчинку та залишив місце аварії.

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