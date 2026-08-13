Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: на Дубенщині бус влетів у вантажівку, загинув водій

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині правоохоронці розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася вранці 13 серпня на трасі "Київ–Чоп" у селі Привільне Дубенського району

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними слідства, близько 07:30 водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 52-річний житель села Бистричі Березнівської громади, допустив зіткнення з вантажівкою MAN, що рухалася попереду.

За кермом вантажівки перебував 48-річний житель Києва, який, за інформацією поліції, зупинив транспортний засіб, щоб пропустити пішохода.

Унаслідок зіткнення водій Mercedes-Benz Sprinter загинув на місці події.

Також постраждала 21-річна пасажирка буса. Медики госпіталізували її із:

закритою черепно-мозковою травмою;

травмами грудної клітки;

травмою стегна.

За фактом аварії слідчий розпочав досудове розслідування.

У межах кримінального провадження у водія вантажівки відібрали біологічні зразки, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 9 серпня близько 21:15 на Львівщині автомобіль врізався в рейсовий автобус. Серед трьох травмованих – дитина.