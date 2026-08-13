Організував депортацію українських дітей: повідомили про підозру губернатору Рязанської області

Фото: Офіс Генерального прокурора

Івано-Франківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 46-річному губернатору Рязанської області Російської Федерації, який перебуває під санкціями України та Європейського Союзу через причетність до депортації українських дітей

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, з 2022 року російський посадовець використовує службові повноваження та ресурси Рязанської області для підтримки окупаційних військ РФ.

Зокрема, він організовував збір коштів і вантажів для російської армії, перераховував частину власної зарплати на потреби військових, сприяв передачі окупаційним підрозділам автомобілів, безпілотників, тепловізорів, засобів радіоелектронної боротьби та іншого обладнання.

Слідство встановило, що у 2024–2025 роках губернатор неодноразово відвідував тимчасово окуповані території України. Під час таких поїздок він, зокрема, побував у місці дислокації 387-го мотострілецького полку РФ, де передавав військовим техніку та спорядження, а також вручав нагороди.

Крім того, посадовець підтримував військові госпіталі, у яких лікують російських військовослужбовців, організовував постачання туди гуманітарних вантажів та публічно закликав громадян вступати до армії РФ.

За інформацією прокуратури, для залучення новобранців з бюджету Рязанської області було додатково спрямовано близько 1,8 млрд рублів на виплати учасникам так званої "спеціальної військової операції" та членам їхніх сімей.

Окремо слідчі зазначають, що з 2023 року губернатор перебуває під санкціями України, а з 2024 року — під санкціями Європейського Союзу. Підставою стала його причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії, передачі їх на усиновлення російським сім’ям та залучення до навчання у російських військово-патріотичних закладах.

Йому інкримінують фінансування дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території України всупереч Конституції України — ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового, якого підозрюють у воєнних злочинах під час окупації Буча.