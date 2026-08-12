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12 серпня 2026, 18:55

Прикордонники атакували російські склади на Південному напрямку

12 серпня 2026, 18:55
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Фото з відкритих джерел
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Українські захисники продовжують нищити ворожу техніку на фронті. Прикордонники показали свіжі кадрі з фронту

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців бригади "Форпост", які працюють на Південно-Слобожанському напрямку. Ціллю українських захисників стали ворожі бензовози, склади, квадроцикли та наземні роботизовані комплекси, які противник використовує для перевезення майна, пального та забезпечення своїх підрозділів.

"Оператори приккшр БпС "Апекс" виявляють цілі та завдають по них точних ударів, ускладнюючи логістику противника ще до того, як необхідні ресурси потрапляють на передній край", - кажуть військові.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, два НПЗ та засоби управління БпЛА.

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