Ціни на кавуни різко впали: скільки можна зекономити

Фото з відкритих джерел

В Україні змінились ціни на кавуни. Стало відомо, які цінники в популярних магазинах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні стартував сезон збору кавунів. Попри складну безпекову ситуацію фермери наразі активно відвантажують урожай до різних регіонів. Через це ціни почали падати.

Ціни на кавуни в популярних мережах наразі такі:

АТБ – від 19,95 гривні за кілограм;

Сільпо – від 24,99 гривні за кілограм;

VARUS – від 21,90 гривні за кілограм;

Novus – від 22,99 гривні за кілограм;

Auchan – від 20,90 гривні за кілограм.

Нагадаємо, в Україні дорожчає мед. При цьому аналітики кажуть про те, що на падіння цін чекати не варто.