Ціни на кавуни різко впали: скільки можна зекономити
В Україні змінились ціни на кавуни. Стало відомо, які цінники в популярних магазинах
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
В Україні стартував сезон збору кавунів. Попри складну безпекову ситуацію фермери наразі активно відвантажують урожай до різних регіонів. Через це ціни почали падати.
Ціни на кавуни в популярних мережах наразі такі:
- АТБ – від 19,95 гривні за кілограм;
- Сільпо – від 24,99 гривні за кілограм;
- VARUS – від 21,90 гривні за кілограм;
- Novus – від 22,99 гривні за кілограм;
- Auchan – від 20,90 гривні за кілограм.
Нагадаємо, в Україні дорожчає мед. При цьому аналітики кажуть про те, що на падіння цін чекати не варто.
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