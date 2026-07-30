Російський БпЛА влучив у машину рятувальників на Херсонщині
Російський безпілотник цілеспрямовано атакував пожежний автомобіль рятувальників у Херсонській області
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено кабіну техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також виникла пожежа.
За попередньою інформацією, особовий склад ДСНС не постраждав.
Нагадаємо, днями на Запоріжжі під час гасіння пожежі на відкритій території в одному з лісництв під повторний удар російського БпЛА потрапила бригада ДСНС. Внаслідок атаки четверо вогнеборців отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення.
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