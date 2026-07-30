Рятувальники у Львові дістали з-під завалів дев'ятьох людей: пошуки тривають

Фото: ДСНС Львівщини

У Львові рятувальники разом із небайдужими мешканцями міста деблокували з-під завалів п'ятиповерхового будинку дев'ятьох людей, які опинилися під уламками внаслідок російського ракетного удару

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Більшість врятованих госпіталізували. За попередньою інформацією, критичних поранень серед них немає.

Кількість травмованих через ворожу атаку по Львову зросла до 34 людей. Серед постраждалих – троє дітей.

Найстаршій травмованій, за попередніми даними, 93 роки, наймолодшому постраждалому хлопчику – 6 років. Дитину госпіталізували із переломами двох кінцівок.

Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває. Наразі під завалами можуть залишатися ще троє людей.

Нагадаємо, у Львові близько 5:00 ранку 30 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по місту. Було відомо, що внаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, а також про 30 постраждалих.

Як відомо, що цієї ночі Росія запустила по Україні 74 ракети та 284 БпЛА. Зафіксовано влучання на 20 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 13 локаціях.