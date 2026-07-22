Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає RegioNews.

Чоловік вимагав 20 тисяч доларів, обіцяючи через власні зв'язки вплинути на посадовців, щоб ті направили бійця на лікування та допомогли оформити його звільнення зі служби за станом здоров'я.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання першої частини коштів у розмірі 10 тисяч доларів. Під час обшуків у 47-річного фігуранта вилучили мічені гроші, автомобіль та мобільний телефон.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали провідників та 13 чоловіків, які заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.