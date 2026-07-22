На Полтавщині двоє підлітків вилізли на вагон і отримали удар струмом: хлопці в реанімації
Подія сталася 21 липня близько 21:30 біля залізничної станції Чередники в Кременчуці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Компанія підлітків 13-14 років перебувала на території станції. Двоє хлопців вилізли на дах вантажного вагона, де їх уразило електричним струмом від контактної мережі.
Обох постраждалих у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні.
Поліція з'ясовує всі обставини та причини події.
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