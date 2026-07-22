Фото: поліція

Подія сталася 21 липня близько 21:30 біля залізничної станції Чередники в Кременчуці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Компанія підлітків 13-14 років перебувала на території станції. Двоє хлопців вилізли на дах вантажного вагона, де їх уразило електричним струмом від контактної мережі.

Обох постраждалих у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні.

Поліція з'ясовує всі обставини та причини події.

Нагадаємо, вдень 14 липня на Закарпатті потяг збив 49-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.