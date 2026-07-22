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22 липня 2026, 12:30

За 10 тисяч до Румунії: на Буковині затримали організатора "подорожів" для ухилянтів

22 липня 2026, 12:30
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Фото: ДПСУ
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У Чернівецькій області затримали чоловіка, який мав відновшення до схеми перетину кордону. Тепер його відправили під варту

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Місцевий житель від головного організатора схеми отримав вказівку перевезти "клієнта" до кордону. Проте прикордонники зупинили авто. Згодом з'ясувалось, що житель Київщини заплатив 10 тисяч євро, щоб його переправили до Румунії.

"Співучасника схеми затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Тривають заходи з встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, що на Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса.

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