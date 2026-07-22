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22 липня 2026, 13:49

Українцям можуть підвищити тарифи на газ і світло: коли очікувати зміни

22 липня 2026, 13:49
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Україна у 2027 році може розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для домогосподарств після розробки програм захисту для вразливих споживачів

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", йдеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування EFF із МВФ, передає RegioNews.

Згідно з документом, до кінця лютого 2027 року влада має оцінити чинні програми підтримки комунальних послуг та, за потреби, реформувати систему соціального захисту.

Після цього тарифи для населення можуть поступово підвищуватися. У МВФ зазначають, що такий крок необхідний для скорочення заборгованості в енергетичному секторі, забезпечення відновлення галузі та залучення післявоєнних інвестицій.

Водночас українська влада наголосила, що підвищення тарифів має відбуватися лише після створення ефективних механізмів підтримки для тих категорій населення, які цього потребують.

У меморандумі також зазначається, що нинішня тарифна політика створює ризики для стабільності енергетичного сектору та його відновлення.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд 48-місячної програми розширеного фінансування для України. Це відкриває можливість для негайного отримання другого траншу обсягом близько $690 млн.

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