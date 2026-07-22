Авіаудар по Сумщині: окупанти атакували автозаправку у Шосткинській громаді

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Російські війська вранці 22 липня завдали авіаційного удару по автозаправній станції у Шосткинській громаді Сумської області

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога, передає RegioNews.

"Сьогодні зранку російський агресор завдав авіаудару по автозаправці у Шосткинській територіальній громаді", – зазначив він.

На місці події працювали аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих серед населення не надходило.

Наслідки удару та розмір завданих збитків наразі уточнюють.

Нагадаємо, російське військове командування наказало своїм підрозділам посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України. За даними розвідки, окупантам доручили активізувати атаки на автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі.