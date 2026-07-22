Сирський розповів, у якому стані передає ЗСУ новому головкому Драпатом

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що передає своєму наступнику Михайлу Драпатому українську армію, яка не лише тримає оборону, а й має ініціативу на полі бою

Про це йдеться у його дописі на Facebook, передає RegioNews.

За словами Сирського, під його командуванням цього року було звільнено 700 квадратних кілометрів української території.

"Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є", – заявив він.

Сирський також згадав операції, проведені під час його перебування на посаді головнокомандувача, зокрема Курську операцію.

За його словами, українські війська зупинили наступ російської армії на Харківщині, випередили можливий наступ на Сумщині та провели операцію в Курській області, метою якої, як зазначив Сирський, було зірвати плани противника, відтягнути його сили та поповнити обмінний фонд для повернення українських військовополонених.

Також він заявив про проведення Добропільської операції та наступальних дій на Олександрівському напрямку.

"Продовжуємо стримувати наступ противника на головних напрямках та проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту", – сказав Сирський.

Він додав, що про частину операцій, проведених українськими військовими, наразі не може розповідати, а деталі стануть відомі згодом.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом ексміністр оборони Федоров зателефонував Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.