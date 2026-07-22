Напад на салон краси у Києві: невідомі залишили частини туш тварин і облили фасад

Фото: Instagram/G*Bar

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій біля одного із салонів краси у Печерському районі столиці

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вранці 21 липня невідомі залишили біля закладу частини туш свійських тварин, а також облили вхідні двері та фасадні вікна невідомою рідиною.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу – хуліганство.

Як відомо, йдеться про столичний б'юті-салон GxBar.

У закладі заявили, що протягом останнього місяця зазнають тиску, погроз і псування майна після ситуації за участі колишньої працівниці Юліани Казнодій, яка під час КиївПрайду потопталася по прапору ЛГБТІК+. Після цього її звільнили.

У GxBar повідомили, що окрім інциденту біля салону, стикалися з атаками на сторінки бренду в Google Maps, поширенням персональних даних співробітників і домашніх адрес, а також погрозами працівникам та їхнім родинам.

"Наш бренд, партнери, команда, більшість з яких – жінки, простори GxBar у різних містах України перебувають під системним тиском через те, що ми відкрито підтримуємо людські цінності та право кожної людини на вільне кохання, життя без страху та ненависті", – заявили у салоні.

Представники закладу закликали Національну поліцію звернути увагу на систематичні порушення закону.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ напав з ножем на працівників АЗС. Подія сталася в Деснянському районі столиці на Броварському проспекті. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.