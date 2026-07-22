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22 липня 2026, 13:00

На Київщині п'яний підліток на смерть збив чоловіка

22 липня 2026, 13:00
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась у селі Шарівка на автобусній зупинці. Там 17-річний хлопець за кермом ВАЗ в'їхав у людей

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

17-річний водій ВАЗ збив трьох пішоходів. Відомо, що неповнолітній за кермо сів у п'яному стані. Внаслідок ДТП госпіталізували 18-річну дівчину та 19-річного хлопця. На жаль, ще один потерпілий, 54-річний чоловік, від отриманих травм помер у лікарні.

"Слідчі повідомили про підозру зловмиснику за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці розслідують дві смертельні ДТП на Житомирщині. Внаслідок однієї з аварій загинув неповнолітній.

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