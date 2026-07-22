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Правоохоронці викрили 31-річну одеситку, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурантка дізналася про скрутне матеріальне становище 29-річної містянки та запропонувала їй "заробіток" у Норвегії – надання інтимних послуг із платнею до 1000 доларів на день. За умовами угоди, 30% доходу потерпіла мала віддавати вербувальниці. Через фінансові проблеми жінка погодилася. Зловмисниця придбала їй авіаквитки, організувала виїзд, а після прибуття постійно координувала її дії та підшукувала клієнтів, повністю контролюючи процес її сексуальної експлуатації.

Згодом жінка відмовилася від такої "роботи" й повернулася додому. Однак зловмисниця почала вимагати 900 доларів за авіаквитки та витрати на виїзд, а також свій обумовлений відсоток від заробітку за надання сексуальних послуг та за "працевлаштування".

Поліцейські затримали фігурантку в центрі Одеси безпосередньо під час передачі грошей.

Також з'ясувалося, що вона готувала виїзд ще однієї дівчини, однак правоохоронці зірвали цю оборудку.

Під час затримання та обшуку у зловмисниці вилучили гроші, банківські картки, норвезьку сім-карту, телефон, чорнові записи та інші речові докази.

Затриманій оголосили підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Її взяли під варту із правом внесення застави в розмірі майже 1 млн грн.

Фігурантці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці скерували до суду справу щодо 38-річної мешканки Кривого Рогу, яку обвинувачують в організації схеми торгівлі людьми під виглядом працевлаштування за кордоном.