Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трагедія сталася 20 липня в одному з населених пунктів Харківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дівчинка перебувала біля річки разом із двома друзями. Під час відпочинку діти впали у воду та почали тонути. Один із підлітків зміг витягнути одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.

Згодом перехожі на прохання дітей дістали дитину з води вже без ознак життя та повідомили про подію до поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, 20 липня на Рівненщині сталися дві смертельні трагедії на водоймах. Потонули дворічний хлопчик та 73-річна жінка.