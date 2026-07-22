На Харківщині троє дітей впали у річку: 11-річна дівчинка загинула
Трагедія сталася 20 липня в одному з населених пунктів Харківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Дівчинка перебувала біля річки разом із двома друзями. Під час відпочинку діти впали у воду та почали тонути. Один із підлітків зміг витягнути одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.
Згодом перехожі на прохання дітей дістали дитину з води вже без ознак життя та повідомили про подію до поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, 20 липня на Рівненщині сталися дві смертельні трагедії на водоймах. Потонули дворічний хлопчик та 73-річна жінка.
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