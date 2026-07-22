Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Для своєї "подорожі" чоловік обрав нічний час. Він дійшов до берега Дністра та без жодних плавзасобів стрибнув у воду, аби переплисти річку. Однак сильна течія та густі водорості завадили плавцю: заплутавшись у рослинності, він знесилився та почав тонути.

На щастя, прикордонники, які цілодобово патрулюють кордон, помітили чоловіка та витягли з води, після чого надали першу меддопомогу.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали провідників та 13 чоловіків, які заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.