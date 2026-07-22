На Вінниччині чоловік ледь не потонув у Дністрі, намагаючись вплав дістатися Молдови
Прикордонники врятували 34-річного жителя Вінниччини, який вирішив незаконно перетнути держордон через річку Дністер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Для своєї "подорожі" чоловік обрав нічний час. Він дійшов до берега Дністра та без жодних плавзасобів стрибнув у воду, аби переплисти річку. Однак сильна течія та густі водорості завадили плавцю: заплутавшись у рослинності, він знесилився та почав тонути.
На щастя, прикордонники, які цілодобово патрулюють кордон, помітили чоловіка та витягли з води, після чого надали першу меддопомогу.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали провідників та 13 чоловіків, які заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.