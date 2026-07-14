У ЗСУ створили Об'єднані сили швидкого реагування: їх очолить Дмитро Волошин

Дмитро Волошин. Фото: Офіс Президента

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела, передає RegioNews.

За словами співрозмовників УП у Десантно-штурмових військах, одне із завдань нового командування – навести порядок у штурмових полках, посилити дисципліну та подолати проблеми з управлінням.

"Волошина поставили, щоб він навів порядок. Після Манька, після ситуацій зі "Скелею" (…) У десантників інший підхід", – розповів один із співрозмовників видання.

Інший зазначив, що створення Об’єднаних сил швидкого реагування має на меті формалізувати структуру штурмових підрозділів, оскільки раніше створити окремий рід військ зі штурмових військ не вдалося.

Нове командування займатиметься:

підготовкою особового складу,

дисципліною,

матеріально-технічним забезпеченням,

координацією роботи штурмових полків.

За словами джерела, раніше ці підрозділи фактично використовувалися як сили швидкого реагування, які залучалися на найскладніших напрямках фронту.

Водночас до складу новостворених Об’єднаних сил швидкого реагування не входитимуть десантні бригади. Нова структура об’єднає лише штурмові полки, тоді як Десантно-штурмові війська залишаться окремим автономним компонентом Сил оборони.

Що відомо про Волошина

Дмитро Волошин – полковник та Герой України (2024). Нагороджений орденами Богдана Хмельницького III (2014) та II (2022) ступенів.

Проходив службу в кількох елітних підрозділах Десантно-штурмових військ Збройних сил України: 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді та 46-й окремій аеромобільній бригаді.

У 2024 році очолив 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, демонструючи високий рівень командування та бойової підготовки.

Волошин брав активну участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на Сході України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року він залишився на передовій, виконуючи складні бойові завдання.

За визначні заслуги у захисті України та ефективне командування Дмитро Волошин отримав орден "Золота Зірка".

Читайте також: Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"