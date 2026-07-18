З 18 до 22 липня "Резерв+" може бути недоступний: що потрібно знати

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Застосунок "Резерв+" із 18 до 22 липня може бути тимчасово недоступним через проведення технічних робіт

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У відомстві радять користувачам заздалегідь підготувати військово-обліковий документ.

За інформацією Міноборони, більшість технічних робіт проводитимуть у нічний час, однак у відомстві рекомендують завчасно завантажити PDF-версію документа або мати при собі паперовий варіант.

Для цього в застосунку потрібно на головному екрані натиснути "+", обрати функцію "Завантажити PDF" та, за можливості, роздрукувати документ.

Після завершення технічних робіт усі сервіси "Резерв+" мають працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці нейтралізували групу хакерів, які створили для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку "Резерв+". В електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та "дописувати" відстрочку від призову.