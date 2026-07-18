Росіяни вдарили по потягу Київ–Запоріжжя: що відомо

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Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Унаслідок атаки всіх пасажирів і працівників потяга вчасно евакуювали у безпечне місце. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці події працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та встановлення всіх обставин.

Інформація щодо руху потяга та подальших змін буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Основним напрямком удару стала Одеська область.