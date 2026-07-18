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18 липня 2026, 12:39

На Хмельниччині зіткнулися Honda і спецавтомобіль: постраждали четверо людей

18 липня 2026, 12:39
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Фото: Національна поліція
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У Нетішині Хмельницької області внаслідок ДТП травмувалося четверо людей. Правоохоронці з'ясовують усі обставини

Про це повідомила поліція області. передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 липня близько 12:55 на вулиці Енергетиків.

Зіткнулися автомобіль Honda Accord під керуванням 63-річного жителя Нетішина та вакуумний автомобіль Dexen СБМ КО-503 В-17, за кермом якого перебував 41-річний місцевий житель.

Унаслідок аварії водій та троє пасажирів Honda Accord – 45-річний чоловік, 42-річна жінка та 11-річна дівчинка – отримали тілесні ушкодження. Водія та жінку госпіталізували, ще двом потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Нагадаємо,на трасі у Львівській області сталася смертельна ДТП. Зіткнулись легковик "ВАЗ 21112" та мінівен Ford Tourneo Connect. Від отриманих травм водій "ВАЗу", 74-річний житель міста Сколе, помер на місці.

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