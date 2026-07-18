У Херсоні росіяни атакували авто дроном: серед 5 постраждалих – 14-річний хлопець

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Вранці 18 липня російські військові атакували з безпілотника автомобіль у Корабельному районі Херсона

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Унаслідок влучання БпЛА постраждали п'ятеро людей – чоловіки 48 та 45 років, жінки 37 та 52 років, а також 14-річний хлопець.

У потерпілих медики діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії. Двоє чоловіків додатково отримали уламкові поранення та травми рук і ніг.

Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу.

Як відомо, за даними розвідки, російське військове командування наказало своїм підрозділам посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Нагадаємо, за даними ООН, через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Так, 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини.

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