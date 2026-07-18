Сили оборони за добу знищили 1420 окупантів і майже 2 тисячі дронів РФ
Сили оборони за добу ліквідували 1420 окупантів, три танка, 85 артсистем, десять бронемашин, 1914 БпЛА, а також 530 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, СБУ знищила російський Ту-95. Це один із російських літаків, які окупанти використовували для ракетних ударів по Україні.
Раніше Служба безпеки провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.
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