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18 липня 2026, 10:59

Сили оборони за добу знищили 1420 окупантів і майже 2 тисячі дронів РФ

18 липня 2026, 10:59
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони за добу ліквідували 1420 окупантів, три танка, 85 артсистем, десять бронемашин, 1914 БпЛА, а також 530 авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, СБУ знищила російський Ту-95. Це один із російських літаків, які окупанти використовували для ракетних ударів по Україні.

Раніше Служба безпеки провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.

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