90 дронів і 7 ракет: РФ атакувала Україну, основний удар – по Одещині

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 липня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Із 18:00 17 липня противник запустив:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованої території Криму,

дві протикорабельні ракети "Онікс",

три керовані авіаційні ракети Х-59/69,

90 ударних БпЛА різних типів.

Основним напрямком удару стала Одеська область.

Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 сили ППО знищили та подавили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 і 69 ворожих безпілотників типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших.

Водночас зафіксовано влучання ракет і 19 ударних БпЛА у 19 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще у п’яти місцях.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок російського удару пошкоджене суховантажне судно Venturo. Унаслідок обстрілу загинув один із цивільних членів екіпажу. Ще 17 моряків евакуювали.