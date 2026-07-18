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18 липня 2026, 10:32

Дрони РФ атакували Чернігівщину: спалахнули пожежі у полі, авто та будинках

18 липня 2026, 10:32
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Фото: ДСНС Чернігівщини
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Упродовж минулої доби Чернігівська область зазнала атак ворожих безпілотників. Рятувальники ліквідували наслідки ударів у кількох районах області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Чернігівському районі внаслідок влучання БпЛА загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу та не допустили поширення вогню.

Також через атаки виникли займання вантажного автомобіля та господарської будівлі на території приватного домоволодіння.

У Новгород-Сіверському районі внаслідок ударів безпілотників сталися пожежі у житловому секторі двох населених пунктів. Рятувальники ліквідували загоряння та запобігли подальшому поширенню вогню.

За попередньою інформацією, внаслідок атак загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 851 удару по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще двоє, серед яких дитина, дістали поранення.

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