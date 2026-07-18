Дрони РФ атакували Чернігівщину: спалахнули пожежі у полі, авто та будинках

Фото: ДСНС Чернігівщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Чернігівському районі внаслідок влучання БпЛА загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу та не допустили поширення вогню.

Також через атаки виникли займання вантажного автомобіля та господарської будівлі на території приватного домоволодіння.

У Новгород-Сіверському районі внаслідок ударів безпілотників сталися пожежі у житловому секторі двох населених пунктів. Рятувальники ліквідували загоряння та запобігли подальшому поширенню вогню.

За попередньою інформацією, внаслідок атак загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 851 удару по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще двоє, серед яких дитина, дістали поранення.