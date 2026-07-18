851 удар за добу: росіяни вбили людину та поранили дитину на Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали 851 удару по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще двоє, серед яких дитина, дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, окупанти здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю та ще 15 населених пунктах області. Крім того, російські війська атакували регіон 592 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Також зафіксовано один обстріл із реактивної системи залпового вогню по Чарівному та 242 артилерійські удари по населених пунктах Запорізької області.

Унаслідок ворожих атак надійшло 60 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів і господарських споруд.

Нагадаємо, 17 липня росіяни вдарили КАБом по Харківщині. Внаслідок удару 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень. Також поранення уламками скла отримали 16-річна дівчина та 40-річний чоловік. Ще одна потерпіла – 13-річна дівчинка, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес.