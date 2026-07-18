У Чернівцях зник 8-річний хлопчик: пошуки тривають другу добу

Фото: Національна поліція

У Чернівцях продовжується масштабна пошукова операція з розшуку 8-річного Лопанчука Ігоря Ігоровича, який зник у ніч на 17 липня

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до правоохоронців від батьків. За їхніми словами, орієнтовно о 02:40 хлопчик вийшов із дому та не повернувся.

Дитина має розлади аутистичного спектра. Від моменту звернення правоохоронці проводять безперервні пошукові заходи.

До операції залучили співробітників поліції Буковини, військовослужбовців Національної гвардії України, рятувальників, кінологів, волонтерів та небайдужих громадян.

Учасники пошуків перевіряють можливі маршрути руху дитини, обстежують прилеглі території, переглядають записи з камер відеоспостереження та аналізують отриману інформацію.

Також у пошуковій операції використовують безпілотні літальні апарати.

Прикмети розшукуваного: худорлявої статури, коротке русяве волосся. На момент зникнення хлопчик був одягнений у футболку, трусики та сині гумові шльопанці. Взуття згодом знайшли під час пошуків.

Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження Ігоря Лопанчука, негайно повідомити за номером 102.

Нагадаємо, на Буковині у річці Прут потонув 16-річний підліток. Його знайшли на глибині 3,5 метра та на відстані близько 20 метрів від ймовірного місця утоплення.