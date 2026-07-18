Україна вдарила по логістиці РФ, нафтовому об'єкту та цілях у Криму – Зеленський

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Україна завдала далекобійних ударів по низці об'єктів на території Росії, а також у тимчасово окупованому Криму та акваторіях Азовського й Чорного морів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, у відповідь на російські атаки по цивільній інфраструктурі України були уражені два важливі логістичні об'єкти в Московській і Тамбовській областях РФ. Вони розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту.

Як зазначив глава держави, ці об'єкти використовувалися для постачання підсанкційних комплектуючих, необхідних для виробництва російських безпілотників і навігаційного обладнання. Також українські сили уразили нафтовий об'єкт.

Крім того, українські далекобійні засоби ураження завдали ударів по цілях в акваторіях Азовського та Чорного морів, а також на тимчасово окупованій території Криму.

Президент подякував військовослужбовцям Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Збройних сил України, Служби безпеки України та Головного управління розвідки за успішне виконання бойових завдань.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.