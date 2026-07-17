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17 липня 2026, 10:40

Атака РФ на Харківщину: загинув 35-річний чоловік, ще 14 людей постраждали

17 липня 2026, 10:40
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 23 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинув 35-річний чоловік, ще 14 людей отримали поранення.

У селищі Високий загинув чоловік, також постраждали п'ятеро людей. У Золочеві поранення дістали четверо місцевих жителів, у Богодухові – троє чоловіків. Крім того, у Харкові травмувався 50-річний чоловік, а в селі Вишневе Старосалтівської громади – 74-річна жінка.

Медики також надали допомогу двом людям, які раніше постраждали внаслідок російських атак: 29-річній жінці з Ізюма та 32-річному чоловіку із села Захарівка Вовчанської громади.

Російські війська атакували Харків безпілотниками – удари припали на Київський, Індустріальний та Холодногірський райони міста.

За даними обласної влади, ворог застосував по Харківщині ракету, БпЛА типу "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони та інші безпілотники.

Унаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, магазини, автомобілі, АЗС, об’єкти підприємств, електромережі, заклад освіти та господарські споруди.

Також у кількох населених пунктах виникли пожежі на полях із пшеницею та житом.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 130 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання двох ракет та 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5.

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